В Туркестане стало больше туристов

Туркестанскую область за 10 месяцев 2021 года посетили более 1,3 млн гостей.

Если до пандемии в 2019 году количество посетителей превышало 1 млн, то в прошлом году из-за пандемии город посетили более 300 тыс. человек.

В 2021 году количество прибывших в регион туристов увеличилось в 5,5 раза.

Более того, с 2018 года в области функционировало 148 гостиниц. На сегодня в области возведено еще 40 гостиниц, из них 188 на 8000 мест.

Также ведется работа по привлечению инвесторов в строительство новых гостиниц и создание оптимальных условий для туристов.

Об этом в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал Умирзак Шукеев.

В этом году после снятия карантинных мер в Туркестане прошел ряд международных мероприятий. Среди них – сессии ТюркПА с участием представителей Парламентов шести стран, медиа-форум для представителей тюркоязычных стран, международный форум "Великий Шелковый путь – Великое наследие" и другие мероприятия, которые способствовали потоку посетителей в наш регион, – сказал Шукеев.

Благодаря непрерывному развитию сферы туризма в области к 2025 году планируется увеличить поток туристов и количество посетителей на 2,5 млн человек.