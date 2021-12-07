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Законодательство РК
20:05 07.12.2021

Массовая драка попала на видео в Уральске

Фото: Zakon.kz
В Уральске на видео сняли массовую драку, которая произошла между пьяными посетителями кафе, передает Zakon.kz.

В областном департаменте полиции сообщили, что пьяную драку удалось разогнать выстрелом.

Повздорившие в кафе посетители устроили на улице драку, в ходе которой один из них выстрелил из охотничьего ружья. Разбежаться участники потасовки не успели, все они были задержаны сотрудниками полиции. Жертв нет, отделались легкими синяками.Пресс-служба ДП ЗКО.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в мкр. Астана возле ТД «Алтын Дар».

Две компании сидели в увеселительном заведении, расположенном неподалеку. Там между ними возник конфликт, перешедший на улице в драку. Одну из компаний ждал в машине гражданин Б., 1988 г.р., который, увидев, что бьют его знакомых, выхватил из салона авто охотничье ружье и произвел выстрел в землю. В этот момент подъехали полицейские и задержали всех участников.Пресс-служба ДП ЗКО.

По словам официального представителя ДП ЗКО Болатбека Нургожина, на месте драки были задержаны семь человек (1979, 1985, 1989, 1991 и 1996 годов рождения).

Участники драки привлечены к ответственности за хулиганство, в отношении гражданина, который произвел выстрел, начато досудебное расследование за стрельбу в городе, оружие зарегистрировано.Болатбек Нургожин.
Динара Халдарова
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