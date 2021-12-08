ВОЗ: Обязательная вакцинация должна быть крайней мерой

По его мнению, требования к вакцинации не должны приводить к неравенству при доступе людей к здравоохранению, передает РИА Новости.

Требования обязательной вакцинации являются крайней мерой и могут применяться только тогда, когда исчерпаны все варианты повышения уровня вакцинации. Они показали свою эффективность в отдельных случаях, но такие требования зависят от контекста. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге

Клюге добавил, что сейчас слишком рано делать какие-то определенные рекомендации по предотвращению распространения штамма «омикрон». ВОЗ рекомендует сосредоточиться на борьбе с доминантным на данный момент штаммом «дельта», что поможет ограничить и другие варианты.

Сейчас в Европе доминирующим остается именно «дельта-штамм». Но с каждым днем растет число случаев инфицирования штаммом «омикрон». Им заражены порядка шести с половиной тысяч человек.

Также Клюге добавил, что во всех начальных школах должно быть введено обязательное ношение масок, проветривание и регулярное тестирование. При этом вакцинация детей должна обсуждаться каждой страной отдельно на национальном уровне.