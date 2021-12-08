Жестокое избиение алматинца сняли на видео

Видео с места распространили в Instagram-пабликах.

Согласно информации, размещенной в zhaloby.almaty, инцидент произошел 5 декабря приблизительно в 21:00 в районе ЖК «Алмалы» (Алатауский район).

Мужчина лет 43 избил моего младшего брата, ему 27. Сначала они спорили на парковке, дальше мужчина увел брата на детскую площадку и избил его до потери сознания. Мужчина был не один. На сегодняшний день мой брат лежит в тяжелом состоянии. Врачи подтвердили перелом черепа, ушиб мозга. Ищем свидетелей, – говорится в сообщении.

В городском департаменте полиции сообщили, что мужчина, жестоко избивший молодого алматинца, установлен и задержан.

Им оказался мужчина 1982 г.р. Он взят под стражу. Расследование продолжается.

Факт имел место 5 декабря в мкр. «Акбулак». В ходе конфликта, возникшего из-за парковочного места, 39-летний местный житель нанес серьезные телесные повреждения своему оппоненту. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 106 УК РК. Начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков

Он отметил, что в отделе полиции при УП Алатауского района была создана специальная следственно-оперативная группа.