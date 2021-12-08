Предстоящие праздники не должны привести к ухудшению эпидситуации – Сархат Бейсенова

Сархат Бейсенова отметила, что столица с 26 октября находится в «желтой» зоне согласно матрице оценки эпидситуации.

Нахождение города в «желтой» зоне не отменяет необходимость соблюдения отдельных карантинных ограничений, установленных соответствующими постановлениями главного государственного санитарного врача РК. Мы должны помнить, что предстоящие праздники не должны привести к ухудшению эпидситуации и росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, и это напрямую зависит от нашего с вами поведения и приверженности к мерам профилактики. Поэтому призываю жителей города праздновать Новый год безопасно в узком кругу с родными людьми. Руководитель столичного департамента санэпидконтроля Сархат Бейсенова

Глава ведомства напомнила, что постановлением главного санврача Республики Казахстан от 24 сентября 2021 года разрешается проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) в «желтой» зоне при заполняемости до 50%, но не более 70 мест, только при условии наличия «зеленого» статуса у всех посетителей и всего персонала.