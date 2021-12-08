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Законодательство РК
13:58 08.12.2021

Предстоящие праздники не должны привести к ухудшению эпидситуации – Сархат Бейсенова

Фото: pixabay
Руководитель столичного департамента санэпидконтроля на брифинге в акимате рекомендовала жителям города праздновать Новый год безопасно в узком кругу с родными людьми, передает корреспондент Zakon.kz

Сархат Бейсенова отметила, что столица с 26 октября находится в «желтой» зоне согласно матрице оценки эпидситуации.

Нахождение города в «желтой» зоне не отменяет необходимость соблюдения отдельных карантинных ограничений, установленных соответствующими постановлениями главного государственного санитарного врача РК. Мы должны помнить, что предстоящие праздники не должны привести к ухудшению эпидситуации и росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, и это напрямую зависит от нашего с вами поведения и приверженности к мерам профилактики. Поэтому призываю жителей города праздновать Новый год безопасно в узком кругу с родными людьми.Руководитель столичного департамента санэпидконтроля Сархат Бейсенова

Глава ведомства напомнила, что постановлением главного санврача Республики Казахстан от 24 сентября 2021 года разрешается проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) в «желтой» зоне при заполняемости до 50%, но не более 70 мест, только при условии наличия «зеленого» статуса у всех посетителей и всего персонала.

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