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Законодательство РК
14:56 08.12.2021

В Усть-Каменогорске мужчина избил ребенка

Фото: pexels
У доставленного в больницу мальчика диагностировали «ушиб мягких тканей лица и сотрясение головного мозга», передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 6 декабря, когда матери не было дома.

Полицейские установили, что ребенка избил 42-летний сожитель его матери.

В ходе разбирательства выяснилось, что в данной семье четверо несовершеннолетних детей, но официально в браке родители не состоят.

Происшествие случилось тогда, когда мать ребенка ушла на работу, а безработный мужчина остался присматривать за детьми. Вернувшись домой, женщина обнаружила телесные повреждения у сына и сообщила об этом участковому инспектору полиции, который попросил ее вызвать скорую помощь и отвезти мальчика в больницу. Пресс-служба ДП Усть-Каменогорска

По словам матери, ее муж, находясь в алкогольном опьянении, ударил ребенка по лицу, когда тот ослушался его.

В отношении мужчины вынесено защитное предписание, а также составлен административный протокол по ст. 73 КобАП РК, который направлен в суд для принятия решения.Пресс-служба УП Усть-Каменогорска
Оксана Житникова
Усть-Каменогорск
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