В Усть-Каменогорске мужчина избил ребенка

Инцидент произошел 6 декабря, когда матери не было дома.

Полицейские установили, что ребенка избил 42-летний сожитель его матери.

В ходе разбирательства выяснилось, что в данной семье четверо несовершеннолетних детей, но официально в браке родители не состоят.

Происшествие случилось тогда, когда мать ребенка ушла на работу, а безработный мужчина остался присматривать за детьми. Вернувшись домой, женщина обнаружила телесные повреждения у сына и сообщила об этом участковому инспектору полиции, который попросил ее вызвать скорую помощь и отвезти мальчика в больницу. Пресс-служба ДП Усть-Каменогорска

По словам матери, ее муж, находясь в алкогольном опьянении, ударил ребенка по лицу, когда тот ослушался его.