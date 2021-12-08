14:56 08.12.2021
В Усть-Каменогорске мужчина избил ребенка
Фото: pexels
У доставленного в больницу мальчика диагностировали «ушиб мягких тканей лица и сотрясение головного мозга», передает Zakon.kz.
Инцидент произошел 6 декабря, когда матери не было дома.
Полицейские установили, что ребенка избил 42-летний сожитель его матери.
В ходе разбирательства выяснилось, что в данной семье четверо несовершеннолетних детей, но официально в браке родители не состоят.
Происшествие случилось тогда, когда мать ребенка ушла на работу, а безработный мужчина остался присматривать за детьми. Вернувшись домой, женщина обнаружила телесные повреждения у сына и сообщила об этом участковому инспектору полиции, который попросил ее вызвать скорую помощь и отвезти мальчика в больницу. Пресс-служба ДП Усть-Каменогорска
По словам матери, ее муж, находясь в алкогольном опьянении, ударил ребенка по лицу, когда тот ослушался его.
В отношении мужчины вынесено защитное предписание, а также составлен административный протокол по ст. 73 КобАП РК, который направлен в суд для принятия решения.Пресс-служба УП Усть-Каменогорска