Отопление отключили в нескольких районах Алматы

Об этом сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Временно отключена подача горячей воды и отопления в контуре улиц Казыбек би – Карасай батыра – Кунаева – Достык для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 300 мм. ТОО «АлТС»

В компании уточнили, что аварийной бригадой ТОО «Алматинские тепловые сети» ведутся работы по устранению повреждения.

Планируемый срок устранения – до 20:00 сегодняшнего дня. ТОО «АлТС»

Горожан попросили с пониманием отнестись «ко временным неудобствам».