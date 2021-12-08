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15:41 08.12.2021

Отопление отключили в нескольких районах Алматы

Фото: Zakon.kz
В нескольких районах города временно отключили горячую воду и отопление, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Временно отключена подача горячей воды и отопления в контуре улиц Казыбек би – Карасай батыра – Кунаева – Достык для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 300 мм.ТОО «АлТС»

В компании уточнили, что аварийной бригадой ТОО «Алматинские тепловые сети» ведутся работы по устранению повреждения.

Планируемый срок устранения – до 20:00 сегодняшнего дня.ТОО «АлТС»

Горожан попросили с пониманием отнестись «ко временным неудобствам».

В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) просим не предпринимать самостоятельных действий и сообщать о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «АлТС» по круглосуточному номеру +7 727 378 06 65 или по номеру +7 727 341 07 77, принимающему звонки с 08:00 до 18:00.ТОО «АлТС»
Динара Халдарова
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