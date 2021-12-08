19:37 08.12.2021
Австрия отменяет общенациональный локдаун для привитых и переболевших
Фото: pixabay
Глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил о том, что общенациональный локдаун для привитых и переболевших будет отменен с 12 декабря, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, Мюкштайн сделал заявление по итогам заседания с главами австрийских регионов и медицинскими экспертами в Вене.
Общий локдаун завершится 11 декабря. Но требуются еще другие меры. Глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн
По его словам, с 12 декабря локдаун продолжится для непривитых. Ночные питейные заведения работать не будут, разрешено будет открыться отелям.
Как объяснил канцлер Австрии Карл Нехаммер, ситуация с заболеваемостью немного стабилизируется, но еще предстоит переломить печальную тенденцию роста числа заболевших, поэтому локдаун для непривитых продолжится.