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19:37 08.12.2021

Австрия отменяет общенациональный локдаун для привитых и переболевших

Фото: pixabay
Глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил о том, что общенациональный локдаун для привитых и переболевших будет отменен с 12 декабря, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, Мюкштайн сделал заявление по итогам заседания с главами австрийских регионов и медицинскими экспертами в Вене.

Общий локдаун завершится 11 декабря. Но требуются еще другие меры. Глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн

По его словам, с 12 декабря локдаун продолжится для непривитых. Ночные питейные заведения работать не будут, разрешено будет открыться отелям.

Как объяснил канцлер Австрии Карл Нехаммер, ситуация с заболеваемостью немного стабилизируется, но еще предстоит переломить печальную тенденцию роста числа заболевших, поэтому локдаун для непривитых продолжится.

Елена Беляева
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