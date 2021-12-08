Ученые разработали технологию приготовления супов и мармелада из медуз

Как пишет rg.ru, первыми дегустаторами блюд стали члены регионального научно-промыслового совета по рыболовству.

Отмечается, что в медузах содержится значительное количество ценных для организма веществ, в том числе необходимые человеку аминокислоты. Кроме того, есть железо, цинк, марганец, натрий, калий, кальций, магний, селен и другие. А еще в них имеются биологически активные вещества – гликозамингликаны (гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты, гепарансульфат), а также коллаген и эластин.

Уже разработаны рецептуры пищевой продукции с использованием полуфабрикатов медуз. Это пресервы, первые блюда, салаты, крекеры, мармелад. Кандидат технических наук Светлана Чернявская

В меню – томатный суп с соленой медузой, рыбный суп с термически обработанной медузой, крекеры с медузой, мармеладные конфеты с медузой, а также салат из водорослей вакаме с сушеной медузой.

Наравне с кулинарными опытами ихтиологи и биологи разрабатывают рекомендации по организации промысла медуз. Перспективы самые радужные: биомасса медуз в летне-осенний период в Азовском море составляет не менее 4,5 млн тонн и имеет тенденцию к росту.

Разработки ученых рыбохозяйственной науки должны помочь рыбакам и рыбопереработчикам в освоении нового объекта промысла, а также помогут восстановить биологическое равновесие в Азовском море.