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Законодательство РК
23:25 08.12.2021

Пятерых находящихся в розыске иностранцев задержали в Нур-Султане

Фото: Zakon.kz
Во время оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» полицейские выявили 675 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Казахстане, передает Zakon.kz.

Мероприятия проводились с 6 по 12 декабря.

За два дня ОПМ сотрудниками столичного гарнизона выявлено 675 фактов нарушения Правил пребывания иностранных граждан. К административной ответственности привлечен 471 иностранец. Кроме того, задержано пятеро преступников, находящихся в розыске.Пресс-служба МВД РК

Как уточняется, за нарушение приглашенными иностранцами установленных правил 180 граждан, а так же за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и незаконное осуществление иностранцем трудовой деятельности 24 казахстанцев привлечены к ответственности.

Елена Беляева
МВД РК Нур-Султан
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