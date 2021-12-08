Пятерых находящихся в розыске иностранцев задержали в Нур-Султане

Мероприятия проводились с 6 по 12 декабря.

За два дня ОПМ сотрудниками столичного гарнизона выявлено 675 фактов нарушения Правил пребывания иностранных граждан. К административной ответственности привлечен 471 иностранец. Кроме того, задержано пятеро преступников, находящихся в розыске. Пресс-служба МВД РК

Как уточняется, за нарушение приглашенными иностранцами установленных правил 180 граждан, а так же за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и незаконное осуществление иностранцем трудовой деятельности 24 казахстанцев привлечены к ответственности.