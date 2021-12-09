Массовую драку астанчан сняли на видео

Видео с места опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Согласно информации, массовая драка произошла в 03:00 по ул. Кудайбердыулы.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в столичный департамент полиции.

9 декабря в 02:42 на канал «102» поступил вызов о том, что по ул. Кудайбердыулы идет драка. Все участники инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции. Установлено, что нарушители общественного порядка вышли с бара в ночное время и между ними произошла драка. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Хулиганство», проводится следствие.