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Законодательство РК
16:03 09.12.2021

Массовую драку астанчан сняли на видео

Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане на видео сняли массовую драку вдоль проезжей части, передает Zakon.kz.

Видео с места опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Согласно информации, массовая драка произошла в 03:00 по ул. Кудайбердыулы.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в столичный департамент полиции.

9 декабря в 02:42 на канал «102» поступил вызов о том, что по ул. Кудайбердыулы идет драка. Все участники инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции. Установлено, что нарушители общественного порядка вышли с бара в ночное время и между ними произошла драка.Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Хулиганство», проводится следствие.

Динара Халдарова
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