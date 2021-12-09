На трассе в Жамбылской области застрял катер

Инцидент произошел 7 декабря на автомагистрали А-2, возле развязки в селе Мерке.

Обратившиеся в полицию уточнили, что автопоезд с крупногабаритным грузом стоит на трассе и не может проехать прямо или развернуться, а движение в противоположном направлении запрещено.

По данным ДП, патрульные оперативно прибыли на место.

Чтобы развернуться, машина MAN TGA 480 с 36-тонным катером на борту проехала пять километров задним ходом.

После автопоезд продолжил свой путь в Алматинскую область.