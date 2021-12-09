22:32 09.12.2021
150 тыс. доз «Спутника M» планируют выпустить в России до конца года
Фото: sputnikvaccine.com
До конца 2021 года в гражданский оборот в России должно поступить около 150 тыс. доз вакцины против коронавируса «Спутник М» для подростков, передает Zakon.kz.
Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.
Министр уточнил, что подростки младше 15 лет будут проходить вакцинацию с согласия родителей.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России началось исследование популяционного иммунитета к COVID-19 среди детей. Специалисты проводят оценку иммунитета у детей от года до 17 лет.
Ранее Мурашко сообщил, что в России исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет могут начаться в 2022 году. Как он уточнил, в конце ноября НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование вакцины против коронавируса среди детей от шести лет.