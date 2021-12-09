150 тыс. доз «Спутника M» планируют выпустить в России до конца года

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

Министр уточнил, что подростки младше 15 лет будут проходить вакцинацию с согласия родителей.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России началось исследование популяционного иммунитета к COVID-19 среди детей. Специалисты проводят оценку иммунитета у детей от года до 17 лет.

Ранее Мурашко сообщил, что в России исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет могут начаться в 2022 году. Как он уточнил, в конце ноября НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование вакцины против коронавируса среди детей от шести лет.