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Законодательство РК
01:53 10.12.2021

США потратят более $400 млн на «обновление демократии» в мире

Фото: Instagram/whitehouse
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские власти удвоят траты на поддержку демократии по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Заявление прозвучало на организуемом Вашингтоном «Саммите за демократию», передает MK.RU.

Инициатива содержит пять основных положений: поддержка независимых СМИ, борьба с коррупцией, поддержка тех, кто, по мнению США, проводит демократические реформы, продвижение «технологий ради демократии», а также «защита свободных и честных выборов и политических процессов».

Также целью программы американские власти назвали определение и защиту такого понятия, как «честные выборы».

Ранее Джо Байден заявил, что авторитарные государства стремятся к укреплению собственной власти, ее экспорту и расширению за счет внешнего давления на другие страны. Он упрекнул автократии в оправдании репрессивных практик как более «эффективного» способа решения современных проблем.

США пригласили на «саммит за демократию» 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Москва и Пекин раскритиковали проведение саммита, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что он подрывает роль ООН.

Саммит пройдет в режиме видеоконференции 9-10 декабря.

Константин Вноровский
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