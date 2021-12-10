США потратят более $400 млн на «обновление демократии» в мире

Заявление прозвучало на организуемом Вашингтоном «Саммите за демократию», передает MK.RU.

Инициатива содержит пять основных положений: поддержка независимых СМИ, борьба с коррупцией, поддержка тех, кто, по мнению США, проводит демократические реформы, продвижение «технологий ради демократии», а также «защита свободных и честных выборов и политических процессов».

Также целью программы американские власти назвали определение и защиту такого понятия, как «честные выборы».

Ранее Джо Байден заявил, что авторитарные государства стремятся к укреплению собственной власти, ее экспорту и расширению за счет внешнего давления на другие страны. Он упрекнул автократии в оправдании репрессивных практик как более «эффективного» способа решения современных проблем.

США пригласили на «саммит за демократию» 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Москва и Пекин раскритиковали проведение саммита, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что он подрывает роль ООН.

Саммит пройдет в режиме видеоконференции 9-10 декабря.