В Казахстане утвердили требования к раздельному сбору отходов
Так, раздельный сбор отходов осуществляется по следующим фракциям:
«мокрая» фракция, которая состоит из пищевых отходов, органики, смешанных отходов и отходов по характеру и составу схожие с отходами домашних хозяйств;
«сухая» фракция, которая состоит из бумаги, картона, металла, пластика и стекла.
При этом опасные оставляющие коммунальных отходов, такие как электронное и электрическое оборудование, ртутьсодержащие отходы, батарейки, аккумуляторы и прочие опасные компоненты, собираются раздельно и передаются на восстановление специализированными организациями.
Строительные отходы подлежат обязательному отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте, организованные местными исполнительными органами.
При этом не смешиваются отходы, подвергнутые раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами.
Как отмечается, лица независимо от форм собственности и вида деятельности при пользовании централизованной системы обеспечивают разделение образующихся отходов по видам или группам, в соответствии с созданными в рамках централизованной системы условиями для раздельного сбора отходов в конкретном населенном пункте или его составной части.
Также владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды:
предотвращение образования отходов;
подготовка отходов к повторному использованию;
переработка отходов;
утилизация отходов;
удаление отходов.
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Приказ вводится в действие с 19 декабря 2021 года.