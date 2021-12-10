В Казахстане утвердили требования к раздельному сбору отходов

Так, раздельный сбор отходов осуществляется по следующим фракциям:

«мокрая» фракция, которая состоит из пищевых отходов, органики, смешанных отходов и отходов по характеру и составу схожие с отходами домашних хозяйств; «сухая» фракция, которая состоит из бумаги, картона, металла, пластика и стекла.

При этом опасные оставляющие коммунальных отходов, такие как электронное и электрическое оборудование, ртутьсодержащие отходы, батарейки, аккумуляторы и прочие опасные компоненты, собираются раздельно и передаются на восстановление специализированными организациями.

Строительные отходы подлежат обязательному отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте, организованные местными исполнительными органами.

При этом не смешиваются отходы, подвергнутые раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами.

Как отмечается, лица независимо от форм собственности и вида деятельности при пользовании централизованной системы обеспечивают разделение образующихся отходов по видам или группам, в соответствии с созданными в рамках централизованной системы условиями для раздельного сбора отходов в конкретном населенном пункте или его составной части.

Также владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды:

предотвращение образования отходов;

подготовка отходов к повторному использованию;

переработка отходов;

утилизация отходов;

удаление отходов.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 19 декабря 2021 года.