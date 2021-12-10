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Законодательство РК
11:31 10.12.2021

В Казахстане утвердили требования к раздельному сбору отходов

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК приказом от 2 декабря 2021 года утвердил Требования к раздельному сбору отходов, в том числе подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности, сообщает Zakon.kz.

Так, раздельный сбор отходов осуществляется по следующим фракциям:

  1. «мокрая» фракция, которая состоит из пищевых отходов, органики, смешанных отходов и отходов по характеру и составу схожие с отходами домашних хозяйств;

  2. «сухая» фракция, которая состоит из бумаги, картона, металла, пластика и стекла.

При этом опасные оставляющие коммунальных отходов, такие как электронное и электрическое оборудование, ртутьсодержащие отходы, батарейки, аккумуляторы и прочие опасные компоненты, собираются раздельно и передаются на восстановление специализированными организациями.

Строительные отходы подлежат обязательному отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте, организованные местными исполнительными органами.

При этом не смешиваются отходы, подвергнутые раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами.

Как отмечается, лица независимо от форм собственности и вида деятельности при пользовании централизованной системы обеспечивают разделение образующихся отходов по видам или группам, в соответствии с созданными в рамках централизованной системы условиями для раздельного сбора отходов в конкретном населенном пункте или его составной части.

Также владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды:

  • предотвращение образования отходов;

  • подготовка отходов к повторному использованию;

  • переработка отходов;

  • утилизация отходов;

  • удаление отходов.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 19 декабря 2021 года.

Лариса Черненко
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