До пяти лет колонии грозит старшеклассникам в Алматинской области за издевательства в школе

Как пишет Аstanatv, они поставили учеников помладше на «счетчик», а тех, кто отказывался платить, жестоко избивали. В итоге один из школьников оказался в больнице.

Была на работе, зашла домой и увидела, что сын лежит без сознания. Ужасно видеть своего ребенка в таком состоянии, он весь был в крови. Сразу же вызвали скорую. Оказалось, у него сотрясение мозга. Хочу, чтобы этих маленьких бандитов, которые такое с ним сделали, наказали. Мать пострадавшего Шолпан Джумабаева

Оказалось, школьник подрабатывал ночами, чтобы заплатить и избежать истязаний. Но нужной суммы у него так и не оказалось.

Все руководство школы получило выговоры, а директора и его зама по воспитательной работе отстранили от занимаемых должностей.

Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полноту и объективность исследования обстоятельств, необходимых для правильного разрешения дела. Ход дела взят ДП на контроль. Также материалы по данному факту направят для рассмотрения в Комиссию по делам несовершеннолетних. Представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин

Виновным грозит штраф до 15 млн тенге, либо ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.