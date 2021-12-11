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12:29 11.12.2021

35 полицейских участвовали в спасении жителей ЖК «Алтын Булак-2» при пожаре

Фото: Zakon.kz
В спасении жителей ЖК «Алтын Булак-2» и ликвидации последствий пожара принимали участие 35 сотрудников полиции. Об этом сообщили в Департаменте полиции Алматы, передает Zakon.kz.

По данным департамента полиции, тревожное сообщение о сильном задымлении 18-этажного дома ЖК «Алтын Булак-2», расположенного по ул. Брусиловского, поступило около полуночи.

Оперативным дежурным ЦОУ к месту возгорания были направлены сразу 13 экипажей патрульной полиции. Силы также были стянуты из соседних районов, прилегающих к месту пожара. Всего в спасении жителей ЖК «Алтын Булак-2» и ликвидации последствий возгорания участвовали 35 полицейских. Департамент полиции Алматы

Как отметили в полиции, в первую очередь производилась эвакуация 177 жителей загоревшегося дома.

Спасено 27 человек, шесть из которых – дети. Трое малышей, 2020 и 2021 годов рождения, с отравлением продуктами горения бригадами скорой медицинской помощи были экстренно доставлены в детскую городскую клиническую больницу №1. Департамент полиции Алматы

В 01:45 пожар ликвидирован. Его причину установит экспертиза.

Лариса Черненко
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