В Алматы прошел концерт к 30-летию Независимости Казахстана

Как уточняется, на концерте говорили о значимости города в становлении государственности.

На мероприятии чествовали общественных деятелей, а после организаторы подготовили концертную программу с участием казахстанских музыкантов и исполнителей. Зрителям транслировались видеоархивы об исторических и политических событиях в стране.

По словам эксперта туризма, члена Национальной комиссии ЮНЕСКО по нематериальному наследию Бахыткамал Нарызымбетовой, обретение независимости – самый интересный этап в истории нашей страны.

Очень приятно, что Алматы стал золотой колыбелью независимости. Именно здесь подписана декларация СНГ, все основные документы, вхождение в ООН, приняты государственные символы. В этом зале на ум приходят слова Мухтара Ауэзова, который говорил о том, что казахи были вечными странниками в погоне за счастьем в степи. Я считаю, что счастье к нам пришло в эти годы. Сегодня только нужно работать, созидать, любить свою Родину. Хотелось бы поздравить всех алматинцев, казахстанцев с большим событием — с Днем Независимости, благодаря которому Казахстан стал узнаваемым во всем мире. Мы должны быть достойными истории наших предков. Я с удовольствием приняла приглашение на это мероприятие. Хочется отметить, что творческая жизнь нашего города развивается вместе с ним, сегодня благодаря музыкальным номерам все зрители получили хорошее настроение. Эксперт туризма, член Национальной комиссии ЮНЕСКО по нематериальному наследию Бахыткамал Нарызымбетова

Другой приглашенный участник, доктор исторических наук, профессор, заместитель председателя Алматинского корейского национального центра Георгий Кан считает, что День Независимости — большой праздник в истории любого государства и народа.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Мы знаем за всю многовековую историю, с каким трудом далась наша независимость, поэтому сегодня мы с большой теплотой и патриотизмом отмечаем этот праздник. За 30 лет мы состоялись как государство, получив достойное положение в мире. В этот день алматинцам подарили прекрасный концерт, где были показаны архивные кадры о том, как Алматы был центром исторических и политических событий. Нам напомнили о первых шагах независимости. Сегодня была замечательная музыкальная программа, визуальный ряд, и, конечно, сама атмосфера награждения произвела особое впечатление. Заместитель председателя Алматинского корейского национального центра Георгий Кан

О том, что страна за годы независимости достигла больших успехов в политике, образовании, медицине, культуре, спорте, говорит педагог-воспитатель Реабилитационного центра для детей и подростков города Алматы Гульнара Азизова, приглашенная на торжественное мероприятие.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Я много лет работаю в системе образования и хочу отметить, что сейчас в нашей стране уделяется большое внимание особенным детям — и это здорово. В нашей стране и городе помогают социализироваться таким детям. Алматы — мой родной город, своему любимому городу желаю процветания, а всем его жителям мирного, голубого, чистого неба над головой. Сегодня наши артисты в очередной раз подтвердили статус культурной столицы. Все зрители получили необыкновенное удовольствие от концерта. Даже не знали, что в нашем городе живут такие самородки. Огромное спасибо за потрясающую, трогательную встречу поколений! Педагог-воспитатель Реабилитационного центра для детей и подростков города Алматы Гульнара Азизова

Единогласна с коллегами во мнении директор специализированной коррекционной школы-интерната №2 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата города Алматы Бахыт Ермекова, которая с 1988 года посвятила себя профессии учителя.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Могу сказать, что раньше дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата меньше были охвачены образованием, больше находились дома, но сейчас в независимой стране создаются все условия для того, чтобы дети могли себя реализовать. В нашей школе дети не только учатся, но и занимаются спортом, нас поддерживает Футбольная федерация Казахстана, дети также занимаются плаванием. Нам оказывают поддержку местные исполнительные органы, благодаря чему дети не считают себя ограниченными. Сегодня мы живем в процветающем государстве. Всех жителей Алматы поздравляю с праздником, Днем Независимости! Большое спасибо за разнообразный, красивый концерт, за шикарных исполнителей, которые создали хорошее настроение к празднику. Директор специализированной коррекционной школы-интерната №2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата города Алматы Бахыт Ермекова

В числе приглашенных были участники декабрьских событий. В 1986 году Рашиде Жексембаевой было 22 года. Сегодня она член объединения Дома ветеранов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы