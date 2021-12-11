Скончался дирижер «Славянского базара» и «Угадай мелодию»

Как уточняет телеканал ОНТ, информацию о смерти известного дирижера подтвердили в министерстве здравоохранения страны. О причине не сообщается.

Финберг — воспитанник военного оркестра штаба Белорусского военного округа (1962-1966 годы), артист оркестра Белорусского радио и телевидения, главный дирижер оркестра Минского государственного цирка в 1970-1987 годах, с 1987 года — художественный руководитель, директор Государственного концертного оркестра республики.

В 1995 году был дирижером оркестра на конкурсе «Евровидение» во время выступления Филиппа Киркорова с песней «Колыбельная для вулкана», а позднее вошел в жюри НГТРК национального отбора Беларуси на конкурс «Евровидение». Дирижер музыкального фестиваля «Славянский базар».

В 1995-1997 годах, а также в 1999-м, Михаил Финберг и его оркестр были постоянными участниками телеигры «Угадай мелодию» на ОРТ, исполняя заглавную музыкальную тему и джинглы правильного и неправильного ответов.