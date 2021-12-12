Ученый перечислил ранние признаки деменции

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, деменция диагностирована более чем у 55 млн человек, пишет РИА Новости.

Это синдром, при котором человек постепенно теряет когнитивные функции, то есть утрачивает способность размышлять и выстраивать логические связи, нарастает его забывчивость, он начинает с трудом ориентироваться даже в знакомой обстановке.

По словам эксперта, гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм могут повышать риск развития деменции. На поведенческом уровне возможна роль таких факторов, как социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности.

Как отметил биолог в интервью радио Sputnik, что касается вредных привычек, увеличивающих вероятность деменции, то среди них с разной степенью доказательности называют курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим, состав питания и малоподвижный образ жизни.