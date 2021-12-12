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06:47 12.12.2021

Ученый перечислил ранние признаки деменции

Фото: pixabay
Причиной развития деменции могут стать травмы головы, инфекции, нехватка витаминов и ряд других факторов, сообщает Zakon.kz.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, деменция диагностирована более чем у 55 млн человек, пишет РИА Новости.

Это синдром, при котором человек постепенно теряет когнитивные функции, то есть утрачивает способность размышлять и выстраивать логические связи, нарастает его забывчивость, он начинает с трудом ориентироваться даже в знакомой обстановке.

По словам эксперта, гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм могут повышать риск развития деменции. На поведенческом уровне возможна роль таких факторов, как социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности.

Как отметил биолог в интервью радио Sputnik, что касается вредных привычек, увеличивающих вероятность деменции, то среди них с разной степенью доказательности называют курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим, состав питания и малоподвижный образ жизни.

Признаком будущей деменции может быть забывчивость. Кроме наиболее заметного расстройства памяти наблюдается целый ряд умеренных когнитивных нарушений, таких как неспособность к концентрации, планированию, снижение уровня абстрактного мышления. Ведется дискуссия, что потеря слуха может быть как ранним проявлением болезни Альцгеймера, так и одним из факторов риска ее возникновения. Кандидат биологических наук Семен Голошейкин

 

Дана Тургынбай
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