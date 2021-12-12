Троих студентов из Таджикистана подозревают в интернет-мошенничестве в Алматы

Как нами установлено, молодые люди продавали несуществующие дорогостоящие мобильные телефоны марки Apple в сети Instagram. Клиентов привлекали цены, которые были намного ниже рыночных, и желающих приобрести мобильные устройства было достаточно. Оплату подозреваемые получали посредством денежных переводов. Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов

Он уточнил, что после получения денег покупателей блокировали, а затем меняли название аккаунта.

Подозреваемые задержаны при содействии сотрудников ДКНБ Алматы в Каскелене.

Производство досудебного расследования поручено следователям УП Бостандыкского района.