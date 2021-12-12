Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:42 12.12.2021

Троих студентов из Таджикистана подозревают в интернет-мошенничестве в Алматы

Фото: Zakon.kz
Сумма ущерба составила более 2 млн тенге, передает Zakon.kz.
Как нами установлено, молодые люди продавали несуществующие дорогостоящие мобильные телефоны марки Apple в сети Instagram. Клиентов привлекали цены, которые были намного ниже рыночных, и желающих приобрести мобильные устройства было достаточно. Оплату подозреваемые получали посредством денежных переводов. Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов

Он уточнил, что после получения денег покупателей блокировали, а затем меняли название аккаунта.

Подозреваемые задержаны при содействии сотрудников ДКНБ Алматы в Каскелене.

Производство досудебного расследования поручено следователям УП Бостандыкского района.

Елена Беляева
Абдрахманов Рустам Алматинская область
Представителям каких знаков зодиака повезет с деньгами к концу декабря
12.12.2021
Заболеваемость COVID-19 снижается в Казахстане
12.12.2021
Камшыбек Кункабаев завоевал титул чемпиона WBA
12.12.2021
Капсулу для легального самоубийства одобрили в Швейцарии
12.12.2021
Ученый перечислил ранние признаки деменции
12.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости