Президент ЮАР заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Свои полномочия он на неделю передал вице-президенту Дэвиду Мабузе, пишет РИА Новости.

Полностью вакцинированный от COVID-19 Рамафоса получает лечение от слабых симптомов коронавируса после того, как 12 декабря получил положительный результат теста на наличие инфекции.

В канцелярии президента также отметили, что Рамафоса назвал свою болезнь «предостережением» для всех граждан страны, напоминающим о необходимости вакцинации.

69-летний Рамафоса почувствовал недомогание после мероприятия в Кейптауне.