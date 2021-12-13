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06:43 13.12.2021

Президент ЮАР заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Фото: Тwitter/PresidencyZA
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сдал положительный тест на COVID-19 и ушел на самоизоляцию, сообщает Zakon.kz.   

Свои полномочия он на неделю передал вице-президенту Дэвиду Мабузе, пишет РИА Новости.

Полностью вакцинированный от COVID-19 Рамафоса получает лечение от слабых симптомов коронавируса после того, как 12 декабря получил положительный результат теста на наличие инфекции.

В канцелярии президента также отметили, что Рамафоса назвал свою болезнь «предостережением» для всех граждан страны, напоминающим о необходимости вакцинации.

69-летний Рамафоса почувствовал недомогание после мероприятия в Кейптауне.

Дана Тургынбай
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