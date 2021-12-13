06:43 13.12.2021
Президент ЮАР заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию
Фото: Тwitter/PresidencyZA
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сдал положительный тест на COVID-19 и ушел на самоизоляцию, сообщает Zakon.kz.
Свои полномочия он на неделю передал вице-президенту Дэвиду Мабузе, пишет РИА Новости.
Полностью вакцинированный от COVID-19 Рамафоса получает лечение от слабых симптомов коронавируса после того, как 12 декабря получил положительный результат теста на наличие инфекции.
В канцелярии президента также отметили, что Рамафоса назвал свою болезнь «предостережением» для всех граждан страны, напоминающим о необходимости вакцинации.
69-летний Рамафоса почувствовал недомогание после мероприятия в Кейптауне.
— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) December 12, 2021
President @CyrilRamaphosa tests positive for COVID-19 https://t.co/GxunjqSePr