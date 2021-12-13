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Законодательство РК
12:38 13.12.2021

«Ударил несколько раз в спину» — поножовщиной закончился конфликт в магазине

Фото: pixabay
В Алматинской области конфликт покупателей в магазине закончился поножовщиной, передает Zakon.kz.

Как сообщается на информационном медиа-портале МВД РК, ночью 28 ноября в дежурную часть УП Карасайского района поступило сообщение, что в ЦРБ города Каскелена с диагнозом «проникающие колото-резаные раны грудной клетки сзади» доставлен 35-летний житель станции Шамалган.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 24, ч. 3, ст. 99, ч. 1 УК РК «Покушение на убийство». Проводится досудебное расследование.

Полицейские установили подозреваемого — 37-летнего жителя Илийского района, проживающего на дачах садоводческого общества «Кокжиек».

алматинская область, магазин, конфликт, поножовщина

Фото: pixabay

7 декабря стражи порядка задержали мужчину на рынке «Алтын Орда» и водворили в ИВС.

Как отмечается, задержанный признался в преступлении.

Он рассказал, что, выпив шесть бутылок пива, он пришел в магазин, где ему не понравилось поведение покупателя, пристававшего к продавщице. В ходе конфликта задержанный, взяв в подсобке нож, ударил им несколько раз потерпевшего в спину. После мужчина скрылся с места преступления и выбросил нож.

Динара Халдарова
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