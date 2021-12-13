Токаев выразил соболезнования президенту США

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США.

От имени народа Казахстана и от себя лично позвольте выразить глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Также желаю скорейшего и полного выздоровления пострадавшим в результате этой природной стихии. В это скорбное время мы солидарны с дружественным народом США и разделяем всеобщую приверженность глобальным действиям по борьбе с изменениями климата. говорится в телеграмме президента Казахстана.