15:43 13.12.2021
Токаев выразил соболезнования президенту США
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту США Джозефу Байдену, передает Zakon.kz.
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США.
От имени народа Казахстана и от себя лично позвольте выразить глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Также желаю скорейшего и полного выздоровления пострадавшим в результате этой природной стихии. В это скорбное время мы солидарны с дружественным народом США и разделяем всеобщую приверженность глобальным действиям по борьбе с изменениями климата.говорится в телеграмме президента Казахстана.