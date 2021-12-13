Жанат Самат: Выжженная мусорками земля видна из космоса

В документе сообщается, что «в 2020 году на официально действующие полигоны коммунальных отходов поступило 3,7 млн тонн отходов. Из них 68,6% направлены на депонирование, 30,3% – отсортированы».

По словам гендиректора РГП «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР Жанат Самат, космомониторинг выявляет все – и легальные полигоны, и страшными пятнами – несанкционированные свалки.

На цифровой карте наглядно видны сотни белых пятен среди зелени. При ближайшем рассмотрении видно, что это места стихийных свалок, где перестает произрастать растительность, выжженая мусорками земля видна из космоса. Гендиректор РГП «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР Жанат Самат

К сожалению, официальная статистика не отражает реального положения вещей. С 1 июля 2021 года по новому Экологическому кодексу РК (ст. 384) все объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, ежегодно предоставляют отчет по инвентаризации отходов.

На их основании формируется статистика по стране – в разрезе регионов и видов деятельности. ИАЦ ведет сбор публичной отчетной информации, после чего детализирует массив данных в соответствии с международными нормами.

Фото: РГП «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды»

Международная классификация отходов подразумевает деление отходов на две группы: опасные и неопасные. Опасные способны оказывать токсическое воздействие на окружающую среду – атмосферу, почву, грунтовые воды, биосферу.

К официально неопасным относятся упаковочные материалы, макулатура, пластики, отходы электронного и электрооборудования, крупногабаритные и строительные отходы, устаревший автотранспорт, однако их «неопасность» – это очень размытое понятие.

Только за 2020 год казахстанцы накопили 138 млн тонн опасных и 320 млн т неопасных отходов. Среди опасных в топ-5 входят зола и золошлаковые отходы (22,8 млн т), птичий навоз (1,3 млн т), отработанный буровой шлам (212 млн т), свиная жижа (143 млн т), нефтешламы (103 тыс. т). По неопасным отходам в 2020 году в топ-3 попали строительные отходы (398 тыс. т), упаковочные материалы (182 тыс. т) и макулатура (150,5 тыс. т).

Эти цифры даже представить страшно! Давайте условно – 1,3 млн тонн птичьего навоза — это же смердящая зловонная гора, которая активно выделяет метан и другие газы. Если с этим не работать, сами подумайте, насколько катастрофичны могут быть последствия! Министерство экологии ведет колоссальную работу. Все эти данные через геосервис сотрудники в регионах видят, объезжают места свалок, собирают фото и видеодокументы. Далее исполнительные органы проводят работы по их ликвидации. Мы со своей стороны завершаем огромную исследовательскую работу и зарегистрировали в электронной системе все виды полигонов — опасных и неопасных, твердых бытовых отходов, опять же лишь санкционированных. Но, к сожалению, ресурсов на эту работу не хватает. Жанат Самат

Эксперт говорит, что по данным за шесть месяцев этого года в республике насчитывалось 3030 полигонов ТБО. И лишь один из них – в Нур-Султане, управляемый «Эко Полигоном Астаны», на 100% соответствует экологическим и санитарным требованиям. А как быть со стихийными свалками, где нет никакой регуляции, мониторинга и управления?

Жанат Самат поясняет, что «как бы мы ни соблюдали санитарные стандарты, это – отходы, рано или поздно они начинают разлагаться, официальный это полигон или стихийная свалка».

По мнению эксперта, все, что может быть переработано, должно быть рассортировано и переработано. Все, что можно только сжечь, должно быть сожжено. К примеру, отходы старых, переполненных полигонов, мусор которых уже прошел через множество стадий химических реакций, выделяет опасные газы и микробы — такой мусор, увы, переработке не подлежит, ему прямая дорога в печь.