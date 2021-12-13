Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

На севере Западно-Казахстанской области и в Уральске синоптики прогнозируют туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман, ночью на юге области гололед. В Кызылорде — временами туман.

Ночью в горах Туркестанской области сохранятся сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, в горных, предгорных районах области ожидаются туман, гололед.

На севере и востоке Алматинской области — туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области порывы до 15-20 м/с.

В Талдыкоргане ночью и утром — туман.

Также туман ожидается в Шымкенте и Туркестане.