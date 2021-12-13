Молодежная сборная Казахстана по хоккею проиграла норвежцам

Казахстанские хоккеисты во втором матче группового раунда встречались с представителями Норвегии. В первом периоде не было забито ни одного гола. Затем норвежские хоккеисты стремительно взвинтили темп игры, и казахстанская оборона пропустила пять шайб.

Казахстанцы сумели ответить лишь двумя голами — отличились Алдияр Нурлан и Динмухамед Кайыржан.

Матч третьего тура против команды хозяев, Дании, казахстанская дружина проведет 15 декабря.