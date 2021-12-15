Швейцария стала ближе: в Алматы открылся новый гостиничный комплекс

Алматинцы и гости южной столицы получили возможность отдохнуть на свежем воздухе и насладиться красотами Швейцарии, не планируя заграничную поездку. Осенью в мегаполисе открылся Swissôtel Wellness Resort Alatau Almaty — премиальный гостиничный комплекс у подножья Заилийского Алатау.

Фото: Alatau Wellness Center

Отель порадует гостей красивыми природными видами, западным колоритом и комфортом премиального уровня.

Особенность Swissôtel Wellness Resort Alatau Almaty в том, что, находясь в тридцати минутах езды от города, за счет обилия зелени он создает ощущение, будто отдыхающий приехал в глухой заповедник.

Фото: Alatau Wellness Center

Стоит отметить, что в комплексе действует центр озоровления Alatau Wellness Center, нацеленный на улучшение состояния здоровья своих гостей. В центре есть практически все для этого — и актуальная нынче постковидная реабилитация, и центр спортивной медицины, а также программы по детоксу и снижению веса с использованием минеральной воды из источника собственной скважины, зал лечебных грязевых аппликаций с озера Тузколь, физиолечение (BTL), барокамера, витаминная терапия, дезинтоксикационная терапия для комплексного оздоровления организма.

А также в отеле есть уникальный спа-центр Pürovel Spa & Sport, который не оставит равнодушным даже искушенных ценителей отдыха.

Фото: Alatau Wellness Center

На территории имеются рестораны с разнообразной кухней — The Quarter, Moxie Bar, Café Swiss, Wellness Restaurant и Pool Bar.

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