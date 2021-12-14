«АрселорМиттал Темиртау» и профсоюзы подписали новый коллективный договор
Данный документ регламентирует трудовые отношения и социально-экономические вопросы между работодателем и трудовыми коллективами, устанавливает дополнительные льготы и гарантии, разграничивает права и обязанности сторон в целях обеспечения эффективной работы предприятия. Договор вступит в силу с 1 января 2022 года.
30 ноября на заседании двухсторонней комиссии были приняты основное содержание и структура коллективного договора.
Фото: «АрселорМиттал Темиртау»
В ходе обсуждения проекта коллективного договора с представителями профсоюзных организаций в него были внесены новшества:
• приобретение квартиры семье работника, погибшего при исполнении трудовых обязанностей;
• выплата пособия по уходу за ребенком до трех лет мужчинам (в исключительных случаях, по решению двусторонней комиссии);
• преимущественное право оставления на работе одного из супругов-работников (в случае, если оба рабочих места супругов подпадают под сокращения);
• предоставление оплачиваемого отпуска для прохождения медицинского скрининга (три рабочих дня в год);
• предоставление оплачиваемого отпуска для постановки на учет по беременности в срок до 12 недель (три рабочих дня);
• выплата беспроцентной ссуды до 1 млн тг на восстановление жилья при возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение).
Помимо этого, была значительно увеличена доплата (иногда в двукратном размере и более) за расширение зоны обслуживания и совмещение должностных обязанностей, премирование за звание «Ветерана предприятия», премирование работников по случаю личных юбилеев (50, 55, 60 лет и далее).
Коллективный договор между компанией «АрселорМиттал Темиртау» и трудовыми коллективами – это основополагающий документ по социальному партнерству, которым руководствуется наша повседневная деятельность. Выражаю искреннюю благодарность представителям профсоюзных организаций за наш конструктивный диалог при обсуждении положений нового коллективного договора. Мы постарались услышать и учесть пожелания всех трудовых коллективов, профсоюзных организаций, рекомендации местной исполнительной власти и центральных государственных органов. В этом документе учтено все, что имеет первоочередное значение для поддержки и развития персонала компании, а также обеспечения безопасности и охраны труда на предприятии. Биджу Наир, генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау»
По его словам, в коллективном договоре на следующие три года сохранен весь спектр социальных гарантий и льгот для работников и неработающих пенсионеров действующего договора.
А также в него были введены принципиально новые положения, которые должны улучшить социальное обеспечение сотрудников. Наша задача – создать условия, которые позволят раскрыть потенциал каждого сотрудника, развить его компетенции, дать возможность вносить максимальный вклад в решение масштабных задач по модернизации производства, которые стоят перед компанией.Биджу Наир
Абенов Алишер Болатович, исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» уточнил, что компания активно принимает практические шаги по повышению социально-экономического обеспечения сотрудников.
В предстоящем году начнет применяться принципиально новая система индексации заработной платы, предусматривающая дальнейшее увеличение тарифных ставок и окладов. На прошлой неделе всем работникам — участникам коллективного договора была выплачена в 100%-ном размере премия (13-я заработная плата) по итогам 2021 года, вне зависимости от выполнения ими плана производственных экономических показателей. Также продолжаются комплексные работы по улучшению социально-бытовых условий работников и обеспечению безопасных условий труда. Исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау»