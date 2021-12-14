«АрселорМиттал Темиртау» и профсоюзы подписали новый коллективный договор

Данный документ регламентирует трудовые отношения и социально-экономические вопросы между работодателем и трудовыми коллективами, устанавливает дополнительные льготы и гарантии, разграничивает права и обязанности сторон в целях обеспечения эффективной работы предприятия. Договор вступит в силу с 1 января 2022 года.

30 ноября на заседании двухсторонней комиссии были приняты основное содержание и структура коллективного договора.

Фото: «АрселорМиттал Темиртау»

В ходе обсуждения проекта коллективного договора с представителями профсоюзных организаций в него были внесены новшества: • приобретение квартиры семье работника, погибшего при исполнении трудовых обязанностей; • выплата пособия по уходу за ребенком до трех лет мужчинам (в исключительных случаях, по решению двусторонней комиссии); • преимущественное право оставления на работе одного из супругов-работников (в случае, если оба рабочих места супругов подпадают под сокращения); • предоставление оплачиваемого отпуска для прохождения медицинского скрининга (три рабочих дня в год); • предоставление оплачиваемого отпуска для постановки на учет по беременности в срок до 12 недель (три рабочих дня); • выплата беспроцентной ссуды до 1 млн тг на восстановление жилья при возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение).

Помимо этого, была значительно увеличена доплата (иногда в двукратном размере и более) за расширение зоны обслуживания и совмещение должностных обязанностей, премирование за звание «Ветерана предприятия», премирование работников по случаю личных юбилеев (50, 55, 60 лет и далее).

Коллективный договор между компанией «АрселорМиттал Темиртау» и трудовыми коллективами – это основополагающий документ по социальному партнерству, которым руководствуется наша повседневная деятельность. Выражаю искреннюю благодарность представителям профсоюзных организаций за наш конструктивный диалог при обсуждении положений нового коллективного договора. Мы постарались услышать и учесть пожелания всех трудовых коллективов, профсоюзных организаций, рекомендации местной исполнительной власти и центральных государственных органов. В этом документе учтено все, что имеет первоочередное значение для поддержки и развития персонала компании, а также обеспечения безопасности и охраны труда на предприятии. Биджу Наир, генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау»

По его словам, в коллективном договоре на следующие три года сохранен весь спектр социальных гарантий и льгот для работников и неработающих пенсионеров действующего договора.

А также в него были введены принципиально новые положения, которые должны улучшить социальное обеспечение сотрудников. Наша задача – создать условия, которые позволят раскрыть потенциал каждого сотрудника, развить его компетенции, дать возможность вносить максимальный вклад в решение масштабных задач по модернизации производства, которые стоят перед компанией. Биджу Наир

Абенов Алишер Болатович, исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» уточнил, что компания активно принимает практические шаги по повышению социально-экономического обеспечения сотрудников.