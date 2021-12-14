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20:22 14.12.2021

Казахстанский тяжелоатлет был в шаге от медали на ЧМ

Тяжелая атлетика ЧМ Ташкент Фото: Instagram/artyom.antropov
21-летний казахстанский штангист Артем Антропов завоевал четвертое место на мировом первенстве по тяжелой атлетике в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

Карагандинец Артем Антропов выступал в весовой категории до 96 кг.

После первого упражнения казахстанец занимал 12-е место. А в «толчке» спортсмен сразу на первую попытку поставил 215 кг, что не под силу было практически половине участников.

Казахстанский штангист с первой попытки толкнул заявленный вес, тем самым заявив о своих планах завоевать медаль в толчке и в общем зачете. Первая цель была достигнута Антроповым, он занял второе место в толчке (221 кг).

К сожалению, войти в призовую тройку общего зачета парню не удалось. Ему немного не хватило, чтобы сместить с третьего места Санчеса Валленилу из Венесуэлы.

В сумме двоеборья Антропов осилил 385 кг (164+221), что позволило ему стать четвертым на ЧМ. Золотую медаль завоевал Монтано Паредес (Колумбия) — 400 кг (187+213).

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