Пять продуктов благотворно влияют на состояние памяти — врач

Как пишет Rg.ru, врач Гарвардской медицинской школы Жаклин О'Брайен и нейропсихолог Госпитальной клиники Барселоны Синта Вальс-Педрет провели исследование, согласно которому грецкие орехи могут предотвратить или замедлить ухудшение когнитивных функций у пожилых людей, а также значительно улучшить память.

Причем, испанцы доказали, что мозгу поможет включение в рацион даже 30 г смеси орехов в день (включая 15 г грецких), поскольку орехи — это мощный источник витаминов, минералов, ненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов.

Группа ученых из Университета Торонто под руководством Грэма Мазериу особо отметила жирную морскую рыбу — скумбрию, сельдь, сардину или тунца. В мясе этих рыб содержится значительное количество полиненасыщенных жирных кислот, наибольшее значение из которых имеют омега-3 кислоты. Именно они улучшают память и когнитивные функции мозга.

Пользу какао и шоколада доказывает невролог из Оксфорда Богдан Кнежевич. Полифенол эпикатехин, который содержится в какао, улучшает формирование долговременной памяти и даже может обратить вспять когнитивные расстройства. К тому же какао — очень хороший источник магния и антиоксидантов.

Кофе содержит в себе около тысячи биологически активных соединений. И, как показало исследование с участием мужчин старшего возраста, у пьющих этот напиток когнитивные нарушения меньше, чем у тех, кто этого не делал. И наибольший эффект был отмечен у людей, употреблявших три чашки в день.

А группа ученых под руководством Марьо Эскелинен из университета Восточной Финляндии установила, что самый низкий риск деменции и болезни Альцгеймера был у людей, которые употребляли три-пять чашек кофе в день.

Куркума, содержащая активные соединения, а основной ее ингредиент — куркумин — обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. В 2017 году доктор медицинских наук института Семела Калифорнийского университета Гэри Смолл опубликовал результаты исследования влияния куркумы на память, в котором участвовали люди в возрасте 50-90 лет.

В течение 18 месяцев участники одной группы принимали 90 мг куркумина в день, а другой — плацебо. И результаты подтвердили, что куркумин действительно положительно влияет на память, внимание и когнитивные функции.