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23:12 14.12.2021

Два взрыва прогремели в Афганистане, есть погибшие

Афганистан Фото: pixabay
Три человека погибли на юго-востоке Кабула, где произошел один из взрывов, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, представитель МВД Афганистана Саид Хости заявил, что в результате происшествия один человек погиб и двое талибов получили ранения.

Очевидец рассказал, что еще одна придорожная бомба взорвалась в кабульском районе Даште-Барчи, никто не пострадал.

Также офис губернатора провинции Гильменд сообщает, что по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва бомбы в южной части провинции. Состояние трех из них критическое.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа вошли в Кабул, на следующий день заявили, что война окончена.

Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.

В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления «Талибана» (движение запрещено в РК) и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

Елена Беляева
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