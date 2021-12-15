Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:06 15.12.2021

Повар включил фантазию – МИД РК о фуршете с горами из конины в Кыргызстане

посольство, фуршет, МИД Фото: pixabay
В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали видео с фуршетом, который сняли в Посольстве РК в Кыргызстане, передает Zakon.kz.

Видео с роскошным пиршеством распространили в Казнете.

Праздник. День Независимости Казахстана в Кыргызстане посольство казахское организовывает. Это Алатау, горы из казы-карта сделанные. Дерево из баурсаков, оригинально.Мужской голос за кадром

На видео попали горы из казы-карта и чак-чака, торты с изображением флагов Казахстана и Кыргызстана, а также дерево из баурсаков и сырные лепешки в виде колосьев пшеницы.

Редакция обратилась за комментарием во внешнеполитическое ведомство Казахстана.

Это обычный прием, как и все остальные. Просто повар (шеф-повар – мастер кулинарного карвинга Таштанбек уулу Ырыскельди. – Прим. ред.) включил фантазию и подошел креативно.Пресс-служба МИД РК

При этом в МИДе не уточнили стоимость роскошного пиршества.

Динара Халдарова
МИД РК Казахстан Кыргызстан
В Алматы появился новый «Арбат»
14.12.2021
Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых не спешат с браком
14.12.2021
Пособия для детей с инвалидностью не учитываются при определении совокупного дохода семьи — Минтруда
14.12.2021
Курс доллара снова вырос на торгах
14.12.2021
Около 13 млн тенге выплатила СК «Евразия» за угнанный автомобиль
14.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости