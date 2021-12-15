09:06 15.12.2021
Повар включил фантазию – МИД РК о фуршете с горами из конины в Кыргызстане
Фото: pixabay
В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали видео с фуршетом, который сняли в Посольстве РК в Кыргызстане, передает Zakon.kz.
Видео с роскошным пиршеством распространили в Казнете.
Праздник. День Независимости Казахстана в Кыргызстане посольство казахское организовывает. Это Алатау, горы из казы-карта сделанные. Дерево из баурсаков, оригинально.Мужской голос за кадром
На видео попали горы из казы-карта и чак-чака, торты с изображением флагов Казахстана и Кыргызстана, а также дерево из баурсаков и сырные лепешки в виде колосьев пшеницы.
Редакция обратилась за комментарием во внешнеполитическое ведомство Казахстана.
Это обычный прием, как и все остальные. Просто повар (шеф-повар – мастер кулинарного карвинга Таштанбек уулу Ырыскельди. – Прим. ред.) включил фантазию и подошел креативно.Пресс-служба МИД РК
При этом в МИДе не уточнили стоимость роскошного пиршества.