США хотят инвестировать в переход Казахстана к «зеленой» экономике – Дональд Лу

США – надежный партнер Казахстана. Мы очень активно работали в различных секторах экономики, в особенности в нефтегазовой сфере. За эти 30 лет мы предоставили 37 млрд долларов в инвестициях. Мы хотим быть и в дальнейшем партнерами Казахстана, участвовать в переходе к «зеленой» экономике. Мы хотим инвестировать в ВИЭ. В ветровую, в энергию солнца, гидроэнергетику. Наши страны имеют самые крепкие отношения за всю историю. Помощник Государственного секретаря США Дональд Лу

Сейчас, по его словам, страны столкнулись с такими вызовами, как COVID-19, глобальное потепление, кризис в Афганистане. Дональд Лу выразил надежду, что США и в дальнейшем будут оставаться надежным партнером Казахстана на протяжении долгих лет.

Последний раз я посещал Нур-Султан 21 год назад, когда город назывался еще Астана. Иногда трудно для обычных людей отметить прогресс в развитии и реформах. Но как иностранец я вижу огромный прогресс не только в развитии страны, но и в отношениях между США и Казахстаном. Помощник Госсекретаря США

Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин отметил, что нынешняя встреча – важная веха в двусторонних отношениях, которая охватывает широкий круг вопросов, включая взаимодействия в сфере глобальной, региональной безопасности, сотрудничества в правоохранительной сфере, изменении климата, образовательный обмен и так далее.