Победителей премии «Ескелді ел жандары-2021» наградили в Ескельдинском районе

В мероприятии участвовали почетный гражданин Ескельдинского и Коксуского районов Калабек Тастанбаев, аким Ескельдинского района Рустам Али, руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Елдар Сапаров.

Сегодня молодежь является двигателем прогресса и развития. И именно в этот день награждаются лучшие из лучших. Очень рады, что молодежь не стоит на одном месте, а двигается только вперед. Все победители активные, креативно мыслящие, настоящие лидеры, которые не жалеют сил для будущего Казахстана. Поздравляю вас с таким событием! Елдар Сапаров

Затем состоялась церемония награждения.

Фото: Пресс-служба акимата Алматинской области

«Лучшим молодым государственным служащим» стал Еркебулан Бейсен. Номинацию «Лучший молодой врач» взяла Баян Алипкожаева, «Лучший молодой военнослужащий» – Айбек Саткенов, «Лучший молодой учитель» – Абылай Байгалиев, «Лучший молодой спортсмен» – Илияс Орманкулов, «Лучший молодой предприниматель» – Улмекен Нуспекова, «Лучший молодой артист» – Жаннет Акимтай, «Лучший боец отряда «Жасыл ел» – Нурсерик Куанышбаев, «Лучший студент» – Дидара Нуркуатова, «Лучший волонтер» – Есен Улдаханов, «Лучший лидер Единой детско-юношеской организации «Жас ұлан» – Молдир Туктибай, «Лучший молодой политик» – Еламан Бердикожа, «Лучший молодой литератор» –Бибарыс-Султан Омирбай.

Фото: Пресс-служба акимата Алматинской области

Отметим, все победители добились успехов в определенной области. Также они принимают активное участие в общественной жизни и получили признание населения региона.

Я очень рада получить такую награду. Для меня это большая мотивация двигаться дальше и развиваться. Спасибо всем за оказанное доверие. Врач Баян Алипкожаева

Общий призовой фонд составил 1 300 000 тенге.