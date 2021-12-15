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20:49 15.12.2021

Россия и Китай договорились создать независимую финансовую структуру

Лидеры России и Китая Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили создание независимой структуры для российско-китайских торговых операций, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Лидеры высказались за увеличение доли рубля и юаня в торговле.

И президент, и председатель выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов на фондовые рынки друг друга. Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Ушаков уточнил, что, согласно задумке, система должна быть такой, на которую не могут повлиять другие страны. При этом он подчеркнул, что Москва и Пекин уже обсуждают данный вопрос.

Путин и Си Цзиньпин обсудили расширение доступа инвесторов двух стран на свои фондовые рынки и обменялись опытом в сфере цифровых валют центральных банков.

Константин Вноровский
Россия Путин Владимир Цзиньпин Си Китай
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