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08:21 16.12.2021

Хурма помогает справиться с депрессией – диетолог

фрукт Фото: pixabay
Российский врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова назвала продукты оранжевого цвета средством борьбы с хандрой, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, осень и зима являются лучшим временем для употребления хурмы. Она оказывает благотворное влияние на организм человека при подавленных депрессивных состояниях.

Если желтый считается цветом тревоги, поэтому желтые яблоки нежелательны, то оранжевые плоды, например, морковь или тыква, действительно помогают избавиться от депрессии, помогают добавить нам радости.Врач-диетолог Анна Белоусова

Отмечается, что оранжевый цвет хурмы указывает на большое количество бета-каротина, то есть провитамина А. Это вещество невозможно накопить впрок, поэтому продукты с его содержанием стоит употреблять регулярно.

Нутрициолог предупредила, что хурма опасна для аллергиков с непереносимостью этого продукта. В остальном каких-то противопоказаний у хурмы нет, говорит врач.

Однако диабетикам не стоит есть хурму килограммами, как и другие сладкие фрукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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