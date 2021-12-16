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09:32 16.12.2021

На авиабазе ВВС США во Флориде провели срочную эвакуацию военных

ВВС США Фото: pixabay
Пресс-служба авиабазы ВВС США Хомстед, расположенная в округе Майами-Дейд (штат Флорида), сообщила об эвакуации своих сотрудников из-за «имеющего место инцидента», передает Zakon.kz.
В качестве меры предосторожности на базе Хомстед эвакуирован персонал из-за имеющего место инцидента. Пресс-служба авиабазы ВВС США Хомстед

Как пишет ТАСС, военные просят местных жителей не покидать свои дома и избегать нахождения на прилегающих улицах.

Местные СМИ утверждают, что причиной эвакуации стало взрывное устройство, которое отцепилось от крепления и выкатилось в ненадлежащую для него зону. Детонация устройства не произошла, однако руководство базы опасается, что это может случиться.

Елена Беляева
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