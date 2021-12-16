09:32 16.12.2021
На авиабазе ВВС США во Флориде провели срочную эвакуацию военных
Фото: pixabay
Пресс-служба авиабазы ВВС США Хомстед, расположенная в округе Майами-Дейд (штат Флорида), сообщила об эвакуации своих сотрудников из-за «имеющего место инцидента», передает Zakon.kz.
В качестве меры предосторожности на базе Хомстед эвакуирован персонал из-за имеющего место инцидента. Пресс-служба авиабазы ВВС США Хомстед
Как пишет ТАСС, военные просят местных жителей не покидать свои дома и избегать нахождения на прилегающих улицах.
Местные СМИ утверждают, что причиной эвакуации стало взрывное устройство, которое отцепилось от крепления и выкатилось в ненадлежащую для него зону. Детонация устройства не произошла, однако руководство базы опасается, что это может случиться.