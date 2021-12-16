На авиабазе ВВС США во Флориде провели срочную эвакуацию военных

В качестве меры предосторожности на базе Хомстед эвакуирован персонал из-за имеющего место инцидента. Пресс-служба авиабазы ВВС США Хомстед

Как пишет ТАСС, военные просят местных жителей не покидать свои дома и избегать нахождения на прилегающих улицах.

Местные СМИ утверждают, что причиной эвакуации стало взрывное устройство, которое отцепилось от крепления и выкатилось в ненадлежащую для него зону. Детонация устройства не произошла, однако руководство базы опасается, что это может случиться.