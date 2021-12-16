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10:52 16.12.2021

Ахметов поздравил восточноказахстанцев с 30-летием Независимости Казахстана

аким ВКО Фото: Пресс-служба акимата ВКО
В 30-ую годовщину Независимости страны аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал, каких успехов добился Казахстан за эти годы, передает Zakon.kz.

Глава региона отметил, что это не просто праздник, это обозначение важного периода, ведь каждый год из этих 30 – страница истории суверенного государства, в строительстве которого принимали участие все казахстанцы. Он подчеркнул мудрость, грамотность и чуткое руководство Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева.

Под руководством Елбасы нам удалось не просто преодолеть все сложные моменты, но и выйти в лидеры стран Центральной Азии, и занять достойное место на мировой арене. Выбранный Нурсултаном Назарбаевым курс на единство и согласие доказал свою эффективность. Мы вместе смогли преодолеть разруху и мировые кризисы, построить экономически развитое и социально благополучное государство.Аким ВКО Даниал Ахметов

Он отметил что Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева продолжает успешно развивать экономику, укреплять социальную сферу и проводить демократические преобразования. Аким ВКО уточнил, что колоссальные усилия направлены на то, чтобы не просто сохранить стабильность и верность принципам Конституции РК, но и сделать жизнь каждого гражданина страны лучше.

ВКО

Фото: Пресс-служба акимата ВКО

Когда сейчас всему миру брошены глобальные вызовы – пандемия коронавируса, финансовые и экономические кризисы, идеологические войны, наша главная задача – сохранить единство и согласие. Независимость открыла и продолжает открывать новые, до недавнего времени неизведанные возможности. Будущее в наших руках, и именно от нас с вами зависит, какое государство мы передадим последующим поколениям казахстанцев. Аким ВКО Даниал Ахметов

Он пожелал жителям Восточного Казахстана мира и согласия, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также успехов и процветания Казахстану.

Елена Беляева
30 лет Независимости Казахстана Ахметов Даниал Восточно-Казахстанская область
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