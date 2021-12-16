Ахметов поздравил восточноказахстанцев с 30-летием Независимости Казахстана

Глава региона отметил, что это не просто праздник, это обозначение важного периода, ведь каждый год из этих 30 – страница истории суверенного государства, в строительстве которого принимали участие все казахстанцы. Он подчеркнул мудрость, грамотность и чуткое руководство Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева.

Под руководством Елбасы нам удалось не просто преодолеть все сложные моменты, но и выйти в лидеры стран Центральной Азии, и занять достойное место на мировой арене. Выбранный Нурсултаном Назарбаевым курс на единство и согласие доказал свою эффективность. Мы вместе смогли преодолеть разруху и мировые кризисы, построить экономически развитое и социально благополучное государство. Аким ВКО Даниал Ахметов

Он отметил что Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева продолжает успешно развивать экономику, укреплять социальную сферу и проводить демократические преобразования. Аким ВКО уточнил, что колоссальные усилия направлены на то, чтобы не просто сохранить стабильность и верность принципам Конституции РК, но и сделать жизнь каждого гражданина страны лучше.

Фото: Пресс-служба акимата ВКО

Когда сейчас всему миру брошены глобальные вызовы – пандемия коронавируса, финансовые и экономические кризисы, идеологические войны, наша главная задача – сохранить единство и согласие. Независимость открыла и продолжает открывать новые, до недавнего времени неизведанные возможности. Будущее в наших руках, и именно от нас с вами зависит, какое государство мы передадим последующим поколениям казахстанцев. Аким ВКО Даниал Ахметов

Он пожелал жителям Восточного Казахстана мира и согласия, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также успехов и процветания Казахстану.