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00:55 17.12.2021

Генсек ООН предсказал еще более тяжелые времена для человечества

Генсек ООН Фото: Facebook/UN Climate Change
Страны должны в ближайшие дни принять конкретные меры для достижения цели вакцинации от коронавируса 40% мирового населения до конца этого года, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Zakon.kz.

В ходе пресс-конференции по итогам года, проходящей в видеоформате, он констатировал, что пандемия COVID-19 не уходит, передает РИА Новости.

Становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить. Вакцины предотвращают для большинства привитых госпитализацию и летальный исход, замедляют распространение вируса, но, тем не менее, распространение не спадает. Это вызвано несправедливым распределением вакцин и нежеланием вакцинироваться. Генсек ООН Антониу Гутерриш

Гутерриш отметил, что Африка не сможет вакцинировать от коронавируса 70% населения до августа 2024 года при нынешних темпах иммунизации.

Он добавил, что пандемия COVID-19 продолжается, а неравенство между людьми растет.

Я очень обеспокоен. Если ситуация не улучшится, и не улучшится быстро, человечество ждут еще более тяжелые времена. Генсек ООН Антониу Гутерриш
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