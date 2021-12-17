Пролетевший над центром страны метеорит ищут жители Японии

Как пишет gazeta.ru, японцы уверены, что он упал недалеко в горах.

По сообщениям жителей города Исэ, над городом пролетел «огненный шар», который затем пропал из поля зрения, после чего очевидцы услышали грохот, похожий на взрыв. Также местные жители заявили, что после предполагаемого падения метеорита, в их домах задрожали стекла.

Пожарная служба и полиция разыскивают место падения метеорита.

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.