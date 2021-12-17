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06:43 17.12.2021

Пролетевший над центром страны метеорит ищут жители Японии

Япония Фото: pixabay
В префектурах Сидзуока и Миэ заметили пролетевший близко над землей метеорит, передает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, японцы уверены, что он упал недалеко в горах.

По сообщениям жителей города Исэ, над городом пролетел «огненный шар», который затем пропал из поля зрения, после чего очевидцы услышали грохот, похожий на взрыв. Также местные жители заявили, что после предполагаемого падения метеорита, в их домах задрожали стекла.

Пожарная служба и полиция разыскивают место падения метеорита.

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Елена Беляева
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