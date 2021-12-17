Участковый инспектор помог семье, замерзавшей на трассе в СКО

Пресс-служба МВД сообщает, что пользователь Instagram рассказал о случае, который произошел на территории Кызылжарского района СКО.

Ездила с детьми в село Вознесеновку. На обратном пути решили остановиться возле леса, пофотографироваться, подышать свежим воздухом. Подышать-то подышали. Подходим к машине, а ключей нет! Искали долго, минут 40, дети замерзли (5 и 10 лет). И хоть бы один водитель остановился! Хотя все двери в машине были нараспашку. Никто не подумал спросить, что делает на трассе мать с детьми. Но тут останавливается машина, и из нее выходит молодой человек, зовут его Александр Данилов, участковый инспектор Куйбышевского сельского округа. Он нам очень помог, пошел в лес по нашим следам и нашел злосчастные ключи. Хочу выразить благодарность отделению местной полицейской службы ОП Кызылжарского района за таких сотрудников. Пользователь Instagram

История произошла в воскресенье, 12 декабря. Капитан полиции Данилов вспоминает, что поиски ключа в 15-сантиметровом слое снега казались безнадежным делом. Он был уверен, что придется дожидаться прибытия эвакуатора, однако не оставлял попыток, которые, в конце концов, увенчались успехом.

Другой пользователь, который работает водителем большегруза, поблагодарил другого полицейского за помощь. По его словам, на автодороге Смирново — Киялы замерзла солярка, на помощь пришел полицейский.