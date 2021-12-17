16:33 17.12.2021
Данияр Елеусинов прошел взвешивание перед боем за титул чемпиона
Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов взвесился перед поединком с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао, сообщает Zakon.kz.
Вес казахстанца составил 66,4 килограмма, а аргентинец показал на весах 66,5.
Поединок между бойцами состоится 18 декабря в Нур-Султане. Бой рассчитан на 12 раундов. Соперники оспорят владение вакантным титулом чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.
Бой Елеусинова и Леао станет главным событием вечера.
На счету Данияра Елеусинова десять побед в профессионалах, из них шесть он завершил досрочно. В активе Хуана Эрнана Леао 15 побед (4 нокаутом) и одно поражение.