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16:33 17.12.2021

Данияр Елеусинов прошел взвешивание перед боем за титул чемпиона

боксер, взвешивание, бой Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов взвесился перед поединком с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао, сообщает Zakon.kz.

Вес казахстанца составил 66,4 килограмма, а аргентинец показал на весах 66,5.

Поединок между бойцами состоится 18 декабря в Нур-Султане. Бой рассчитан на 12 раундов. Соперники оспорят владение вакантным титулом чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.

Бой Елеусинова и Леао станет главным событием вечера.

На счету Данияра Елеусинова десять побед в профессионалах, из них шесть он завершил досрочно. В активе Хуана Эрнана Леао 15 побед (4 нокаутом) и одно поражение.

Константин Вноровский
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