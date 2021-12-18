Конфликт перерос в перестрелку в Кызылординской области

15 декабря 2021 года около 18:00 в поселке Торетам Кармакшинского района Кызылординской области между группой молодых людей произошел конфликт. Стычка привела к тому, что одна из сторон применила огнестрельное оружие.

В результате инцидента трое несовершеннолетних, стоявшие на остановке, получили дробовые ранения.

Начато досудебное расследование.

Подростки были своевременно доставлены в больницу, им оказана помощь. Одна из них после оказания медицинской помощи отправлена домой в тот же день, а две несовершеннолетние находятся под врачебным контролем. В настоящее время их состояние стабильное. Пресс-служба Департамента полиции Кызылординской области

Сотрудники полиции по «горячим следам» установили восьмерых подозреваемых. Все они задержаны.

Кроме этого, в ходе проведения комплексных оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан основной подозреваемый в совершении данного преступления с применением огнестрельного оружия, который признался в содеянном. У него изъято орудие преступления в качестве вещественного доказательства. Пресс-служба Департамента полиции Кызылординской области

В отношении всех девяти задержанных избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей», они взяты под арест. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.