Снизилось число заболевших COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 88,

в Алматы – 29,

в Шымкенте – 8,

в Акмолинской области – 63,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 8,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 19,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 6,

в Карагандинской области – 93,

в Костанайской области – 35,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 59,

в СКО – 72,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 982 475 случаев.

628 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 98,

в Алматы – 35,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 61,

в Актюбинской области – 7,

в Алматинской области – 44,

в Атырауской области – 11,

в ВКО – 35,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 32,

в Карагандинской области – 132,

в Костанайской области – 77,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 27,

в СКО – 52,

в Туркестанской области – 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 952 314 человек.