Снизилось число заболевших COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки зарегистрировано 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 88,
в Алматы – 29,
в Шымкенте – 8,
в Акмолинской области – 63,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 8,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 19,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 6,
в Карагандинской области – 93,
в Костанайской области – 35,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 59,
в СКО – 72,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 982 475 случаев.
628 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 98,
в Алматы – 35,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 61,
в Актюбинской области – 7,
в Алматинской области – 44,
в Атырауской области – 11,
в ВКО – 35,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 32,
в Карагандинской области – 132,
в Костанайской области – 77,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 27,
в СКО – 52,
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 952 314 человек.