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08:00 18.12.2021

Снизилось число заболевших COVID-19 за сутки

коронавирус Фото: Zakon.kz
Снижение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировали в Казахстане. Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, на 17 декабря в стране выявили 494 новых случая заболевания, что на 52 меньше, чем днем ранее, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 88,

  • в Алматы – 29,

  • в Шымкенте – 8,

  • в Акмолинской области – 63,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 8,

  • в Атырауской области – 3,

  • в ВКО – 19,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в ЗКО – 6,

  • в Карагандинской области – 93,

  • в Костанайской области – 35,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 59,

  • в СКО – 72,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 982 475 случаев.

628 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 98,

  • в Алматы – 35,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 61,

  • в Актюбинской области – 7,

  • в Алматинской области – 44,

  • в Атырауской области – 11,

  • в ВКО – 35,

  • в Жамбылской области – 6,

  • в ЗКО – 32,

  • в Карагандинской области – 132,

  • в Костанайской области – 77,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 27,

  • в СКО – 52,

  • в Туркестанской области – 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 952 314 человек.

Елена Беляева
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