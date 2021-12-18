11:51 18.12.2021
Джукембаев нокаутировал Альвареса всего за минуту боя
Фото: Instagram/batyr_jukembaev
Казахстанский боксер Батыр Джукембаев за 69 секунд закончил бой против Хуана Хосе Мартинеса Альвареса из Мексики, передает Zakon.kz.
Как сообщают Vesti.kz, поединок прошел в Монреале. Бой был рассчитан на шесть раундов.
Казахстанец с самого начала включил жесткий прессинг. Альварес буквально спасался, выживая во время тяжелых атак Батыра. Одна из них завершилась нокдауном – соперник смог вернуться в игру. Правда, на короткий промежуток времени.
Джукембаев продолжал бомбардировать. Судья вовремя остановил бой – Альварес не мог уже полноценно продолжать встречу.