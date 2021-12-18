Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:51 18.12.2021

Джукембаев нокаутировал Альвареса всего за минуту боя

боксер, нокаут, бой Фото: Instagram/batyr_jukembaev
Казахстанский боксер Батыр Джукембаев за 69 секунд закончил бой против Хуана Хосе Мартинеса Альвареса из Мексики, передает Zakon.kz.

Как сообщают Vesti.kz, поединок прошел в Монреале. Бой был рассчитан на шесть раундов.

Казахстанец с самого начала включил жесткий прессинг. Альварес буквально спасался, выживая во время тяжелых атак Батыра. Одна из них завершилась нокдауном – соперник смог вернуться в игру. Правда, на короткий промежуток времени.

Джукембаев продолжал бомбардировать. Судья вовремя остановил бой – Альварес не мог уже полноценно продолжать встречу.

Елена Беляева
Джукембаев Батыр Казахстан Мексика
Астронавт с МКС поздравил казахстанцев с Днем Независимости
17.12.2021
Героизм участников Декабрьских событий навсегда вписан в историю — Токаев
17.12.2021
Ниагарский водопад окрасили в цвета казахстанского флага
17.12.2021
Данияр Елеусинов прошел взвешивание перед боем за титул чемпиона
17.12.2021
Перешедший в ЦСКА Даррен Диц поблагодарил казахстанцев
17.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости