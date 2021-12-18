Джукембаев нокаутировал Альвареса всего за минуту боя

Как сообщают Vesti.kz, поединок прошел в Монреале. Бой был рассчитан на шесть раундов.

Казахстанец с самого начала включил жесткий прессинг. Альварес буквально спасался, выживая во время тяжелых атак Батыра. Одна из них завершилась нокдауном – соперник смог вернуться в игру. Правда, на короткий промежуток времени.

Джукембаев продолжал бомбардировать. Судья вовремя остановил бой – Альварес не мог уже полноценно продолжать встречу.