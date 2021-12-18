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12:55 18.12.2021

Кража шоколада в столичном ТРЦ попала на видео

задержание, кража, ТРЦ Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане полицейские задержали злоумышленников, которых подозревают в краже шоколада и колонки, передает Zakon.kz.

Пресс-служба столичной полиции сообщает, что полицейские задержали двух молодых людей в возрасте 19 и 25 лет. Их подозревают в краже шоколада «Мерси» на сумму около 44 тыс. тенге в супермаркете Small. Ранее оба были судимы. Во время допроса они признали вину.

Также за кражу усилителя звука марки JBL, которая стоит 35 500 тенге, задержана 26-летняя жительница столицы. Девушка под видом клиента зашла в магазин и, взяв в руки колонку, незаметно его покинула. Была задержана по месту жительства.

По всем фактам проводится досудебное расследование по статье «Кража», проверяется причастность задержанных к ранее совершенным нераскрытым преступлениям на территории столицы.

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