Кража шоколада в столичном ТРЦ попала на видео

Пресс-служба столичной полиции сообщает, что полицейские задержали двух молодых людей в возрасте 19 и 25 лет. Их подозревают в краже шоколада «Мерси» на сумму около 44 тыс. тенге в супермаркете Small. Ранее оба были судимы. Во время допроса они признали вину.

Также за кражу усилителя звука марки JBL, которая стоит 35 500 тенге, задержана 26-летняя жительница столицы. Девушка под видом клиента зашла в магазин и, взяв в руки колонку, незаметно его покинула. Была задержана по месту жительства.

По всем фактам проводится досудебное расследование по статье «Кража», проверяется причастность задержанных к ранее совершенным нераскрытым преступлениям на территории столицы.