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15:19 18.12.2021

Умерла самая пожилая жительница Китая

старость, возраст Фото: pixabay
Проживавшая в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района Алимихан Сейти скончалась на 136-м году жизни, передает Zakon.kz.

ТАСС сообщает, что бабушка вела активный образ жизни. Она занималась домашним хозяйством, обходилась практически без чужой помощи, совершала регулярные прогулки и, несмотря на почтенные годы, помогала внукам ухаживать за правнуками.

Поселок Кумушерик, где жила Сейти, известен в КНР как деревня долгожителей: там немало пожилых людей старше 90 лет.

Власти заботятся о том, чтобы в этом населенном пункте сохранялась солидная социальная прослойка лиц преклонного возраста. Для этого правительство регулярно организует бесплатные медицинские обследования, предоставляя гражданам льготное лечение.

Елена Беляева
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