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Законодательство РК
11:14 19.12.2021

Угрожал взорвать школу: задержан житель Павлодара

звонки, задержание Фото: Zakon.kz
Стражи порядка задержали 44-летнего павлодарца, который угрожал взорвать школу №17, передает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, инцидент произошел 18 декабря. Следственно-оперативная группа провела на месте обследование.

Как уточняется, предметов, представляющих угрозу взрывов, не обнаружено.

Причину своего поведения нетрезвый подозреваемый объяснить не смог.

В региональном департаменте сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 273 часть 1 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Елена Беляева
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