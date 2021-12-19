11:14 19.12.2021
Угрожал взорвать школу: задержан житель Павлодара
Фото: Zakon.kz
Стражи порядка задержали 44-летнего павлодарца, который угрожал взорвать школу №17, передает Zakon.kz.
Как пишет Pavlodarnews.kz, инцидент произошел 18 декабря. Следственно-оперативная группа провела на месте обследование.
Как уточняется, предметов, представляющих угрозу взрывов, не обнаружено.
Причину своего поведения нетрезвый подозреваемый объяснить не смог.
В региональном департаменте сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 273 часть 1 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».