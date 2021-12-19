Капуста способна предотвратить развитие гипертонии - ученые

Как пишет rg.ru, в капусте содержатся фосфор, магний, калий а в верхних листьях много бета-каротина, который в организме превращается в витамин А - необходимый для хорошего зрения, здоровья слизистых оболочек, внутренних органов и профилактики простуды. Фолиевая кислота необходима для производства красных кровяных телец и деления клеток.

Отмечается, что особенно важен витамин U - он незаменим для нормальной работы кишечника и желудка. А витамин К имеет коагулирующее свойство, помогает остановить кровотечение. Богатое содержание кальция улучшит состояние костей и зубов.

А еще капуста оказалась антидепрессантом: у нее обнаружены свойства снимать психическое возбуждение и напряжение.