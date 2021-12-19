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12:33 19.12.2021

Капуста способна предотвратить развитие гипертонии - ученые

овощи Фото: Zakon.kz
Японские ученые провели исследование, согласно которому определили самый недорогой овощ, способный предотвратить развитие гипертонии и укрепить кости, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, в капусте содержатся фосфор, магний, калий а в верхних листьях много бета-каротина, который в организме превращается в витамин А - необходимый для хорошего зрения, здоровья слизистых оболочек, внутренних органов и профилактики простуды. Фолиевая кислота необходима для производства красных кровяных телец и деления клеток.

Отмечается, что особенно важен витамин U - он незаменим для нормальной работы кишечника и желудка. А витамин К имеет коагулирующее свойство, помогает остановить кровотечение. Богатое содержание кальция улучшит состояние костей и зубов.

А еще капуста оказалась антидепрессантом: у нее обнаружены свойства снимать психическое возбуждение и напряжение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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